Due ragazzi salvano la Roma, 2-2 in rimonta col Verona (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma (ITALPRESS) – La Roma delle ‘nuove levè rimonta due gol al Verona e riesce a portare a casa un 2-2 grazie ai suoi giovani. L'Hellas nel primo tempo fa la voce grossa, sblocca subito il risultato con Barak (10° gol in campionato) e raddoppia con Tameze chiudendo sullo 0-2. A salvare Mourinho, alle prese con una rosa in emergenza tra Covid e infortuni, ci pensano due ragazzi aggregati al gruppo: al 20° della ripresa accorcia Volpato, all'84° pareggia Bove. Finisce in parità e con lo “special one” espulso per proteste.Il risultato del match cambia già dopo 5 minuti, con gli uomini di Tudor che firmano subito l'1-0. Un perfetto schema su punizione porta al tiro Faraoni, che viene respinto da Rui Patricio. Il portiere portoghese non può però nulla sulla ribattuta ravvicinata di Barak che mette dentro a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022)(ITALPRESS) – Ladelle ‘nuove levèdue gol ale riesce a portare a casa un 2-2 grazie ai suoi giovani. L'Hellas nel primo tempo fa la voce grossa, sblocca subito il risultato con Barak (10° gol in campionato) e raddoppia con Tameze chiudendo sullo 0-2. A salvare Mourinho, alle prese con una rosa in emergenza tra Covid e infortuni, ci pensano dueaggregati al gruppo: al 20° della ripresa accorcia Volpato, all'84° pareggia Bove. Finisce in parità e con lo “special one” espulso per proteste.Il risultato del match cambia già dopo 5 minuti, con gli uomini di Tudor che firmano subito l'1-0. Un perfetto schema su punizione porta al tiro Faraoni, che viene respinto da Rui Patricio. Il portiere portoghese non può però nulla sulla ribattuta ravvicinata di Barak che mette dentro a ...

