Dubai | Sinner | Sonego e ' Ceck' nel main draw | a un passo Fabbiano e Giustino

Advertising

paoloangeloRF : Tabellone ATP 500 Dubai: Djokovic-Musetti primo turno, Sinner pesca Davidovich - sportli26181512 : Djokovic ritrova Musetti nel ritorno in campo all'Atp 500 di Dubai: L'azzurro è una delle 3 wild card del torneo e… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Jannik Sinner ???? e Hubert Hurkacz ???? giocheranno insieme in doppio a Dubai. La coppia italo-polacca sfiderà al primo turno… - qnazionale : Tabellone ATP 500 Dubai: Djokovic-Musetti primo turno, Sinner pesca Davidovich- - TVersilia : MAIN DRAW DUBAI ?? Due sfide imperdibili al primo turno dell’ATP 500 negli Emirati Arabi. Jannik Sinner, alla prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Dubai Sinner

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Spreaker , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie, c'è ancheIn tabellone ......ATP 500, Emirati Arabi Uniti 14 - 20 marzo, 2021 $1.897.805 - cemento SINGOLARE Primo turno Marco Cecchinato (ITA) c. Richard Gasquet (FRA) (17) Lorenzo Sonego (ITA) bye (16) Jannik(ITA)...Situazione clamorosa che viene a verificarsi nel tabellone principale del torneo ATP 500 di Dubai. Non solo a Lorenzo Musetti è ... C’è un altro italiano in gara, e che italiano: Jannik Sinner aprirà ...C’è un altro italiano in gara a Dubai. Jannik Sinner, che ha da poco annunciato la scelta del nuovo allenatore, Simone Vagnozzi, debutterà contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che affronta ...