Bucchi: “Il Napoli aveva preso Berardi, poi non so perchè saltò tutto” (Di sabato 19 febbraio 2022) L’ex Napoli Bucchi racconta un retroscena su Berardi L’ex giocatore del Napoli Christian Bucchi è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 19 febbraio 2022) L’exracconta un retroscena suL’ex giocatore delChristianè intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sportli26181512 : Bucchi: 'Berardi-Napoli, nel 2018 era fatta. Può essere la piazza giusta per lui' - kisskissnapoli : Bucchi a Kissegna: '. Era un’operazione conclusa, ma non ho mai saputo perché non se ne fece più nulla. C’è un grad… - kisskissnapoli : Bucchi a Kissegna: “Vi svelo un retroscena. Nella stagione 2017/18 quando ero sulla panchina del Sassuolo, nell’ult… -