UAE Tour 2022 in tv | su che canale vederlo e programma

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ormai ci siamo: da domenica 20 a sabato 26 febbraio, negli Emirati Arabi Uniti, si svolgerà l’UAE, con ben sette tappe che i corridori dovranno affrontare, tra cui una prova a cronometro. Con questo, si aprirà ufficialmente il calendario Worlddel ciclismo internazionale; le maggiori squadre a due ruote potranno dunque approfittarne per capire lo stato del proprio lavoro, così come gli atleti valuteranno le condizioni fisiche, a inizio stagione. Siamo arrivati alla quarta edizione del, non mancheranno protagonisti d’eccezione come Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), che torna a correre dopo il Giro di Lombardia dello scorso ottobre, senza dimenticare il britannico Adam Yates (Ineos-Grenadiers), il quale probabilmente duellerà con lo sloveno. UAE...