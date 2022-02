Traffico Roma del 18-02-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno da Simone Cerchiara congestionato ilnella zona di Ostia Antica disagi Sulla via Ostiense e sulla via del mare Conseguenza della chiusura di via di Castel Fusano strada da questa mattina chiusa a seguito di un incidente tra via Carlo maviglia & via dei Pescatori al centro questa mattina manifestazione con corteo da piazza Vittorio a Piazza Venezia per via Merulana a via Cavour e via dei Fori Imperiali mezzi del trasporto pubblico deviati a Valle Aureliacode in via Anastasio II è in via Angelo Emo sul Lungotevere incoronamento della dell’isola Tiberina direzione Castel Sant’Angelo altre cose sulla via Appia Antica verso Porta Ardeatina sulla Viale Parioli lavori tra via Castellini e via Oxilia tratto chiuso alripercussioni con rallentamenti per i dettagli di ...