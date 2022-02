Pronte le immagini WhatsApp in anteprima se condivise come file (Di venerdì 18 febbraio 2022) Per le immagini WhatsApp c’è una bella novità da mettere in evidenza nell’ultima beta Android siglata come la 2.22.5.11 sul Play Store. In effetti, proprio per foto, disegni e altri contenuti grafici è in arrivo la possibilità di vederne un’anteprima che dia più di un’idea di quanto condiviso in chat. come al solito, la notizia relativa alla novità per le immagini WhatsApp arriva da WABetaInfo che la introduce attraverso il suo blog personale dedicato tutto all’app di messaggistica. La foto di apertura articolo è abbastanza eloquente a tal proposito e mostra, appunto, la condivisione di un file .jpg all’interno di una chat. Nella conversazione, appunto, non appare più solo il nome del contenuto condiviso ma anche un box (simile a quello dei ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Per lec’è una bella novità da mettere in evidenza nell’ultima beta Android siglatala 2.22.5.11 sul Play Store. In effetti, proprio per foto, disegni e altri contenuti grafici è in arrivo la possibilità di vederne un’che dia più di un’idea di quanto condiviso in chat.al solito, la notizia relativa alla novità per learriva da WABetaInfo che la introduce attraverso il suo blog personale dedicato tutto all’app di messaggistica. La foto di apertura articolo è abbastanza eloquente a tal proposito e mostra, appunto, la condivisione di un.jpg all’interno di una chat. Nella conversazione, appunto, non appare più solo il nome del contenuto condiviso ma anche un box (simile a quello dei ...

