Pensioni anticipate 2022, appello ai sindacati: NO contributivo in cambio di flessibilità (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le ultime novità emerse sulle Pensioni anticipate 2022 giunte post incontro tra Governo e sindacati tenutosi il15 febbraio scorso ove il tema cardine era appunto la flessibilità in uscita non sono affatto piaciute ai lavoratori ed ai lettori del nostro sito. Il Governo si é infatti detto disposto a valutare alcune forme di flessibilità in uscita, per quanti intendono lasciare anzitempo il lavoro, a patto che queste passino per un ricalcolo dell’assegno col metodo contributivo. In molti specie dopo l’intervista che ci ha rilasciato il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, ci hanno scritto per chiedere ai sindacati di non scendere a compromessi pur di ottenere una qualche forma di flessibilità in uscita. Carlo Luigi é ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le ultime novità emerse sullegiunte post incontro tra Governo etenutosi il15 febbraio scorso ove il tema cardine era appunto lain uscita non sono affatto piaciute ai lavoratori ed ai lettori del nostro sito. Il Governo si é infatti detto disposto a valutare alcune forme diin uscita, per quanti intendono lasciare anzitempo il lavoro, a patto che queste passino per un ricalcolo dell’assegno col metodo. In molti specie dopo l’intervista che ci ha rilasciato il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, ci hanno scritto per chiedere aidi non scendere a compromessi pur di ottenere una qualche forma diin uscita. Carlo Luigi é ...

Advertising

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - Lapid1 : @GustavoMichele6 Chi paga le tasse paga le ricche pensioni anticipate ai giornalisti. Mi pento di averle sempre pagate mi creda. - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - Davide_1958 : @tint_adree @Napalm51 Vogliono passare per i nuovi eroi? Bene, hanno il 33% dei seggi in parlamento. Lo facciano. P… -