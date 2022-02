‘Ndrangheta a Nettuno, le intercettazioni delle elezioni: «Semo un bel gruppo, però più arrivi sopra e meglio è» (Di venerdì 18 febbraio 2022) ‘Ndrangheta ad Anzio e Nettuno: se il Comune neroniamo trema dopo gli arresti di ieri e le rivelazioni emerse dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle quali sembra essere chiaro l’appoggio del clan Gallace al sindaco Candido De Angelis e ad altri politici, tra cui Giuseppe Ranucci, a Nettuno non si sta di certo tranquilli. Leggi anche: ‘Ndrangheta ad Anzio: sostegno al sindaco De Angelis per le elezioni, ecco le intercettazioni Le elezioni di Nettuno sotto l’ombra della ‘Ndrangheta Le indagini hanno infatti coinvolto anche il periodo delle elezioni dell’attuale consiglio comunale e ancora una volta le intercettazioni sembrano mettere in evidenza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 febbraio 2022)ad Anzio e: se il Comune neroniamo trema dopo gli arresti di ieri e le rivelazioni emerse dalletelefoniche e ambientali, dalle quali sembra essere chiaro l’appoggio del clan Gallace al sindaco Candido De Angelis e ad altri politici, tra cui Giuseppe Ranucci, anon si sta di certo tranquilli. Leggi anche:ad Anzio: sostegno al sindaco De Angelis per le, ecco leLedisotto l’ombra dellaLe indagini hanno infatti coinvolto anche il periododell’attuale consiglio comunale e ancora una volta lesembrano mettere in evidenza ...

