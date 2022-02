Monte Pora | sport e disabilità | donate due carrozzine ai rifugi

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Locome volano di solidarietà e inclusione. È questo lo spirito dell’iniziativa “La Montagna per tutti Enjoy”, progetto di EnjoySkyODV, l’associazione che Mauro Bernardi ha costituito nel 2015. Nella mattina di mercoledì 16 febbraio Mauro Bernardi, insieme a Lara Magoni, assessore regionale al Turismo e delegato del Coni Bergamo, Elisabetta Paganessi, presidente Unicef Bergamo e Cristina Radici, presidente di Irta Spa, società che gestisce il Comprensorio sciistico del, ha consegnato due sedie a rotelle alo Pian del Termen sul, fondamentali per permettere alle persone condi poter accedere alo ed usufruire dei servizi della struttura. “Si tratta di un momento importante, che ...

AmoBergamo : #Bergamo Sport e disabilità, al Monte Pora donate due carrozzine per i rifugi del comprensorio - webecodibergamo : Sport e disabilità - MarcoPizzi14 : @CheiDeBerghem ma è il Monte Pora? - Omar59417381 : @CoBeFra Ma nella Bergamasca? Se si Monte Pora…Spiazzi di Gromo e vai sul sicuro! - Luca_Scuri : E notturna sia... ?? @ Monte Pora -

Ultime Notizie dalla rete : Monte Pora

L'Eco di Bergamo

Da oggi il rifugio Pian del Termen, sul, è più facilmente accessibile, anche per le persone disabili. Questa mattina (16 febbraio), infatti, sono state consegnate alla struttura due nuove sedie a rotelle grazie all'iniziativa "La ...In aiuto del comprensorio delI più colpiti sono comunque i comprensori piccoli e senza blasoni, eppure vitali per l'economia del territorio oltre che palestre di tanti nostri campioni, si ...Permettendo a tutti di fare esperienze uniche ed irripetibili – dice Lara Magoni -. Donare le carrozzine ai rifugi del Monte Pora significa permettere alle persone con disabilità di vivere la montagna ...I rifugi sulla neve del Monte Pora, a Castione della Presolana, in Alta Valle Seriana: è una delle tappe della nuova puntata settimanale della trasmissione itinerante "Gente e Paesi" in onda in prima ...