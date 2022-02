Mondo di Mezzo: Alemanno condannato a 1 anno e 10 mesi in appello bis. Lui: 'Ingiusta' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un anno e 10 mesi. È la condanna emessa dai giudici della Corte d'appello della Capitale per l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Le accuse nei confronti dell'ex primo cittadino sono quelle di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Une 10. È la condanna emessa dai giudici della Corte d'della Capitale per l'ex sindaco di Roma Gianni. Le accuse nei confronti dell'ex primo cittadino sono quelle di ...

