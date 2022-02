Mancano i gol da angolo? Pioli: "Chi calcia deve farlo con più qualità" (Di venerdì 18 febbraio 2022) Goal News Milan senza gol da angolo. La statistica preoccupa Vincenzo Montella, che in questo reparto ha sempre puntato molto e che in questa stagione non riesce a sbloccare con queste traiettorie le partite.? Il Milan è l'8° squadra in Serie A a conquistare angoli, 120, ma solo 3 gol di questa situazione, tutti nelle prime 14 giornate. La percentuale di successo è del 2,5%, con una palla ogni 40 tentativi. Come migliorare questi numeri? "Dobbiamo migliorare, chi deve giocare deve farlo con una qualità maggiore, chi deve migliorare i tempi di inserimento in area". Milan News - Pioli: "Mancano i gol da angolo, chi calcia deve farlo con più qualità" MilanNews.it ... Leggi su goalnews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Goal News Milan senza gol da. La statistica preoccupa Vincenzo Montella, che in questo reparto ha sempre puntato molto e che in questa stagione non riesce a sbloccare con queste traiettorie le partite.? Il Milan è l'8° squadra in Serie A a conquistare angoli, 120, ma solo 3 gol di questa situazione, tutti nelle prime 14 giornate. La percentuale di successo è del 2,5%, con una palla ogni 40 tentativi. Come migliorare questi numeri? "Dobbiamo migliorare, chigiocarecon unamaggiore, chimigliorare i tempi di inserimento in area". Milan News -: "i gol da, chicon più" MilanNews.it ...

Advertising

JuventusJay3 : A #Dybala mancano 3 solo gol per riempire la top 10 dei marcatori Juve con SOLO JUVENTINI. #Baggio - sportli26181512 : Mancano i gol da angolo? Pioli: 'Chi calcia deve farlo con più qualità': Nel corso della conferenza alla vigilia di… - MilanNewsit : Mancano i gol da angolo? Pioli: 'Chi calcia deve farlo con più qualità' - DomPepeLiberato : RT @simodihno10: @DomPepeLiberato Io mi ricordo di quelli i gol mancano perché non c’è lui eh me li ricordo tutti Mertens ha più gol di lu… - simodihno10 : @DomPepeLiberato Io mi ricordo di quelli i gol mancano perché non c’è lui eh me li ricordo tutti Mertens ha più go… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancano gol Video/ Atalanta Olympiakos (2 - 1) gol e highlights: Djimsiti da sogno! (Europa League) I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi inisistono al 14 quando Toloi e Malinovskyi mancano ... Nel finale del primo tempo gli italiani si vedono annullare il gol dell'eventuale pareggio al 45 ...

Dopo Vlahovic un baby - talento nel mirino Juve, tifosi in fermento ... è un punto fermo del Bayer Leverkusen , squadra per la quale in questa stagione ha già firmato 10 gol e 13 assist, numeri assolutamente straordinari per un trequartista quando mancano ancora più di ...

Roma, mancano i gol dalla distanza: solo Pellegrini salva la faccia ForzaRoma.info Mancano i gol da angolo? Pioli: "Chi calcia deve farlo con più qualità" Nel corso della conferenza alla vigilia di Salernitana-Milan mister Pioli ha parlato così delle difficoltà che ultimamente la squadra sta riscontrando nel trovare gol da angolo. Il Milan è l’ottava ...

Salernitana-Milan: i duelli del match di domani sera che in carriera gli manca da più di un anno. La punta avversaria sarà Federico Bonazzoli, a quota cinque gol e miglior marcatore della Salernitana in campionato. Nello scorso weekend a Genova ha ...

I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi inisistono al 14 quando Toloi e Malinovskyi... Nel finale del primo tempo gli italiani si vedono annullare ildell'eventuale pareggio al 45 ...... è un punto fermo del Bayer Leverkusen , squadra per la quale in questa stagione ha già firmato 10e 13 assist, numeri assolutamente straordinari per un trequartista quandoancora più di ...Nel corso della conferenza alla vigilia di Salernitana-Milan mister Pioli ha parlato così delle difficoltà che ultimamente la squadra sta riscontrando nel trovare gol da angolo. Il Milan è l’ottava ...che in carriera gli manca da più di un anno. La punta avversaria sarà Federico Bonazzoli, a quota cinque gol e miglior marcatore della Salernitana in campionato. Nello scorso weekend a Genova ha ...