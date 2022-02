LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: guida la tedesca Nolte sulla connazionale Jamanka, al via la seconda manche (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Tutto pronto per la seconda frazione del bob a 2 femminile, l’attesa è agli sgoccioli. Alla rossocrociata Martina Fontanive l’onore di battezzare questo frammento di gara. 14.27 Meno di tre minuti all’avvio della prossima manche. Ricordiamo che si parte con l’inversione della graduatoria, le migliori bobbiste si disimpegneranno per ultime. 14.24 Il duo tedesco capeggiato rispettivamente da Nolte e Jamanka ha fatto faville nella discesa inaugurale costringendo le fenomenali statunitensi Meyers Tylor e Humphries ad inseguire. 14.21 Di seguito la startlist della seconda batteria: 1 SUI FONTANIVE Martina – STREBEL Irina +1.44 2 GBR McNEILL Mica – DOUGLAS Montell +1.15 3 CAN LOTHOLZ Melissa – VILLANI Sara +1.08 4 BEL ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 Tutto pronto per lafrazione del bob a 2 femminile, l’attesa è agli sgoccioli. Alla rossocrociata Martina Fontanive l’onore di battezzare questo frammento di gara. 14.27 Meno di tre minuti all’avvio della prossima. Ricordiamo che si parte con l’inversione della graduatoria, le migliori bobbiste si disimpegneranno per ultime. 14.24 Il duo tedesco capeggiato rispettivamente daha fatto faville nella discesa inaugurale costringendo le fenomenali statunitensi Meyers Tylor e Humphries ad inseguire. 14.21 Di seguito la startlist dellabatteria: 1 SUI FONTANIVE Martina – STREBEL Irina +1.44 2 GBR McNEILL Mica – DOUGLAS Montell +1.15 3 CAN LOTHOLZ Melissa – VILLANI Sara +1.08 4 BEL ...

zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 18 febbraio in DIRETTA: in corso pattinaggio artistico e bob - #Olimpiadi #Pechino… - ilcirotano : LIVE Pechino 2022: via col curling, poi il bob. Alle 3.30 discesa della combinata donne - - radiokemonia : Stai ascoltando: Bob Seger-We've Got Tonight (Live at the Cobo Arena, Detroit, MI 1980) La musica anni 80 solo su… - infoitsport : LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: oro per Francesco Friedrich! Lochner e Hafer completano la tripletta tedes… - Nicola89144151 : @pep192 Male la Rai negli ultimi 2/3 giorni. Senza Eurosport ci sono problemi, solo lì sono riuscito a vedere il Bob live -