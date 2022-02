LIVE Biathlon, Mass start donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Wierer inizia con 2 errori (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Mass start MASCHILE DI Biathlon DALLE 10.00 8.13 Prosegue il forcing di Eckhoff. Ritmo indemoniato. 8.11 Ora le norvegesi fanno sul serio. Eckhoff impone un ritmo indiavolato. Solo Roeiseland, Hanna Oeberg, Persson e Simon restano in scia, si staccano le altre. Da segnalare anche un errore per Elvira Oeberg, staccata ben 55? ai 3,4 km: la svedese sta facendo tanta fatica sugli sci. Wierer 25ma a 1’08”. 8.10 In 11 non hanno sbagliato: Eckhoff, Hanna Oeberg, Roeiseland, Simon, Persson, Haecki, Hauser, Bescond, Fialkova, Hinz, Charvatova. 2 errori per Wierer, Braisaz, Sola, Chevalier. 8.08 Addio Dorothea Wierer: subito due ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 10.00 8.13 Prosegue il forcing di Eckhoff. Ritmo indemoniato. 8.11 Ora le norvegesi fanno sul serio. Eckhoff impone un ritmo indiavolato. Solo Roeiseland, Hanna Oeberg, Persson e Simon restano in scia, si staccano le altre. Da segnalare anche un errore per Elvira Oeberg, staccata ben 55? ai 3,4 km: la svedese sta facendo tanta fatica sugli sci.25ma a 1’08”. 8.10 In 11 non hanno sbagliato: Eckhoff, Hanna Oeberg, Roeiseland, Simon, Persson, Haecki, Hauser, Bescond, Fialkova, Hinz, Charvatova. 2per, Braisaz, Sola, Chevalier. 8.08 Addio Dorothea: subito due ...

