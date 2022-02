L'Isis ha un nuovo leader, terrorista pericoloso come dice il suo curriculum (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lo Stato islamico non ha ancora riconosciuto ufficialmente la morte del suo leader Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, alias di Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla, suicidatosi nel corso del blitz avvenuto la notte del 3 febbraio 2022 ad Atmeh cittadina siriana nella provincia di Idlib a pochi chilometri dal confine turco. Il gruppo terroristico almeno fino ad oggi ha preferito trincerarsi dietro ad alcuni messaggi ambigui nei quali si cerca di far passare quanto accaduto come una trappola per far uscire allo scoperto il califfo affermando di >, tuttavia, qualcosa di grosso starebbe succedendo. Secondo fonti autorevoli irachene riprese dal giornalista e saggista Hassan Hassan il nuovo leader dell’Isis sarebbe stato identificato in Bashar Khattab Ghazal al-Sumaidai, anche noto ... Leggi su panorama (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lo Stato islamico non ha ancora riconosciuto ufficialmente la morte del suoAbu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, alias di Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla, suicidatosi nel corso del blitz avvenuto la notte del 3 febbraio 2022 ad Atmeh cittadina siriana nella provincia di Idlib a pochi chilometri dal confine turco. Il gruppo terroristico almeno fino ad oggi ha preferito trincerarsi dietro ad alcuni messaggi ambigui nei quali si cerca di far passare quanto accadutouna trappola per far uscire allo scoperto il califfo affermando di >, tuttavia, qualcosa di grosso starebbe succedendo. Secondo fonti autorevoli irachene riprese dal giornalista e saggista Hassan Hassan ildell’sarebbe stato identificato in Bashar Khattab Ghazal al-Sumaidai, anche noto ...

