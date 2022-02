Lazio | Immobile assente contro l’Udinese

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Non migliorano le condizioni di Ciro, giànella sfida di Europa League con il Porto per influenza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante biancoceleste sarà costretto a saltare anche il match di Serie A, in programma domenica alle ore 20.45. Tegola per Maurizio Sarri, che tornerà a schierare probabilmente il tridente leggero con Felipe Anderson falso nove. SportFace.

Unaspuntata senzaè uscita sconfitta da Oporto, nell'andata degli spareggi di Europa League. Rispetto al ko di Milano in Coppa Italia il 2 - 1 quello contro il Porto lascia aperta la ...Commenta per primo Cirosi racconta tra famiglia e fede. Domani su Rai 1, durante il programma A Sua Immagine , andrà in onda un'intervista all'attaccante della. Questa un'anticipazione delle sue parole ...Secondo quanto da Sky Sport, la Lazio non potrà convocare Ciro Immobile per la sfida contro l'Udinese. C'erano già molti dubbi sulla presenza del numero 17 biancoceleste che ha già saltato la sfida ...Brutte notizie per la Lazio, che dovrà fare a meno di Ciro Immobile anche contro l’Udinese. Lo conferma Sky Sport segnalando che il centravanti biancoceleste è in forte dubbio anche per la gara di ...