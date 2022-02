Gruppo Renault | la cura De Meo fa effetto Ritorno all’utile e target superati

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Luca De Meo, l’ex “Marchionne boy” diventato “le magicien”, cioè il manager con la bacchetta magica che riporta in utile le aziende dove arriva. L’avevo fatto con Seat, uno dei marchi del colosso tedesco Volkswagen, e si è ripetuto con ildove ha cominciato l’1 luglio del 2020. Nonostante vendite in flessione del 4,5% (2.696.401 veicoli immatricolati), i ricavi sono cresciuti del 6,3% a quota 46,2 miliardi di euro, comunque il 16,8% a rispetto al 2019. I risultati sono andati oltre le attese degli analisti perché l’utile operativo è attivo: 1,4 miliardi, mentre nel 2020 era stato contabilizzato un “rosso” di 2 miliardi. L’utile netto ha sfiorato il miliardo, contro gli 8 miliardi di perdita dell’esercizio precedente. “Ilha ampiamente superato i suoi obiettivi finanziari per il 2021, ...

La notizia principale, però, è che questo prototipo monta un powertrain a idrogeno: è la conferma che il- Nissan - Mitsubishi sta allargando i propri orizzonti per offrire molteplici ...'Ilha ampiamente superato i suoi obiettivi finanziari per il 2021 nonostante l'impatto della carenza di semiconduttori e dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Ciò riflette il ...Questa inedita concept-car, con motorizzazione a idrogeno, mostra la strada della decarbonizzazione intrapresa dal Gruppo e dalla marca Renault, ma anche i progressi realizzati in termini di economia ...per la show car sostenibile Renault. Va a inserirsi in un percorso verso le zero emissioni e l'elettrico che il Gruppo ha annunciato e delineato nei modelli d'esordio. Ecco, la novità del concept è, ...