Advertising

iconanews : Di Maio, record 516 mld export, obiettivo raggiunto - Mcclane272 : @fabioalisei @markorusso69 Questo tweet batte tutti i record del ritardo. Nemmeno di Maio o Toninelli sarebbero riu… - lorenzo5103 : RT @Tonyfab173: @lisanoja Perché renzi e company cosa fanno da quando anno perso e sono stati cacciati dal popolo?!? Più che falsità e fang… - Tonyfab173 : @lisanoja Perché renzi e company cosa fanno da quando anno perso e sono stati cacciati dal popolo?!? Più che falsit… - marcyrav : DI MAIO AVVICINA SALVINI DOPO L'ELEZIONE DEL PDR! ..E RAGGIUNGE FACILE IL SECONDO POSTO A PARIMERITO CON RENZULLI!… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio record

"L'Italia - scrive ancora il ministro Disu Facebook - ha fatto pure meglio di altri grandi Paesi, come Francia e Germania. Voglio ringraziare tutto il personale e il corpo diplomatico del ...... contribuendo così a rafforzare la ripresa economica nel nostro Paese e a creare nuovi posti di lavoro', scrive Di. 'Alle imprese, ai protagonisti di questa dimostrazione di creatività ed ...Così il ministro Luigi Di Maio su Fb. "Il nostro impegno ora va avanti forte di questi risultati. 1,5 miliardi di euro l'anno per i prossimi 5 anni a sostegno dell'export è solo l'inizio. Tutti i ...L'Italia ha fatto pure meglio di altri grandi Paesi, come Francia e Germania. Lo sottolinea il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un post su Facebook. "Voglio ringraziare tutto il personale e il ...