Covid: record casi in Corea del Sud, quasi 110mila in 24 ore (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Corea del Sud ha segnalato 109.831 nuovi casi di Covid, registrando per la prima volta oltre 100 mila contagi giornalieri dall'inizio della pandemia. Nonostante il picco di casi, le autorità hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ladel Sud ha segnalato 109.831 nuovidi, registrando per la prima volta oltre 100 mila contagi giornalieri dall'inizio della pandemia. Nonostante il picco di, le autorità hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid record Covid: record casi in Corea del Sud, quasi 110mila in 24 ore La Corea del Sud ha segnalato 109.831 nuovi casi di Covid, registrando per la prima volta oltre 100 mila contagi giornalieri dall'inizio della pandemia. Nonostante il picco di casi, le autorità hanno comunque annunciato - riporta il Guardian - un ...

