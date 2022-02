Cosmi contro l’azzurro: “Ha messo solo in difficoltà i compagni” (Di sabato 19 febbraio 2022) Serse Cosmi, allenatore italiano di calcio, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 commentando il pareggio tra Barcellona e Napoli. Osimhen Napoli (Getty Images)Cosmi critica Osimhen: le parole In particolare, il tecnico ha analizzato nei dettagli la prestazione di Victor Osimhen. “contro il Barcellona Osimhen doveva essere necessariamente tra i migliori in campo e invece non so quante volte è andato in fuorigioco. Lì il ragazzo deve migliorare non poco, tantissimo perché quando giochi contro una squadra che ha una linea altissima devi stare attento. Facendo così metti anche in difficoltà i compagni perché con quel movimento in profondità permetti l’inserimento di Zielinski ed Elmas e invece non ce la fanno mai perché lui allunga in profondità e il centrocampista non ha mai ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 19 febbraio 2022) Serse, allenatore italiano di calcio, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 commentando il pareggio tra Barcellona e Napoli. Osimhen Napoli (Getty Images)critica Osimhen: le parole In particolare, il tecnico ha analizzato nei dettagli la prestazione di Victor Osimhen. “il Barcellona Osimhen doveva essere necessariamente tra i migliori in campo e invece non so quante volte è andato in fuorigioco. Lì il ragazzo deve migliorare non poco, tantissimo perché quando giochiuna squadra che ha una linea altissima devi stare attento. Facendo così metti anche inperché con quel movimento in profondità permetti l’inserimento di Zielinski ed Elmas e invece non ce la fanno mai perché lui allunga in profondità e il centrocampista non ha mai ...

