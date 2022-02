Biathlon, Dorothea Wierer: “Sono felice di aver conquistato una medaglia, condizioni dure qui in Cina” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non è stata la chiusura che avrebbe desiderato Dorothea Wierer in queste Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino (Cina). Sulle nevi di Zhangjiakou l’azzurra ha chiuso al 22° posto con 3:14.7 dalla vetta e tanti errori al poligono, ben otto equamente distribuiti nei quattro poligoni della mass start femminile. Una prova condizionata dalle solite basse temperature, vento e da dei materiali che non hanno sorriso affatto a “Doro”. Tuttavia, questo è il Biathlon e va accettato per quello che è. A vincere è stata la francese Justine Braisaz-Bouchet che si è imposta davanti al duo norvegese formato da Tiril Eckhoff e da Marte Olsbu Roeiseland. “È stata un’Olimpiade molto faticosa e impegnativa, a causa di neve lenta, temperature e vento. Sono contenta di aver conquistato una ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non è stata la chiusura che avrebbe desideratoin queste Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino (). Sulle nevi di Zhangjiakou l’azzurra ha chiuso al 22° posto con 3:14.7 dalla vetta e tanti errori al poligono, ben otto equamente distribuiti nei quattro poligoni della mass start femminile. Una prova condizionata dalle solite basse temperature, vento e da dei materiali che non hanno sorriso affatto a “Doro”. Tuttavia, questo è ile va accettato per quello che è. A vincere è stata la francese Justine Braisaz-Bouchet che si è imposta davanti al duo norvegese formato da Tiril Eckhoff e da Marte Olsbu Roeiseland. “È stata un’Olimpiade molto faticosa e impegnativa, a causa di neve lenta, temperature e vento.contenta diuna ...

Advertising

Eurosport_IT : DOROTHEA SEI MAGICAAAAAA ?????? Gara incredibile di Wierer nella sprint: un doppio zero letale dal poligono la porta… - Coninews : ?? D-O-R-O-T-H-E-A ?? Perfetta al poligono e veloce sugli sci stretti! Dorothea #Wierer è medaglia di BRONZO ?? nella… - Eurosport_IT : La gara al poligono di Dorothea Wierer è un manifesto del Biathlon: da vedere, rivedere e rivedere ancora ?? Il suo… - RaiDue : RT @RaiPlay: ?? Non è andata come speravamo Dorothea Wierer chiude la sua #Olimpiade con una gara piena di difficoltà. ?? Oro per la franc… - LorenzoLollo71 : RT @DarioPuppo: Mi ha davvero devastato rendermi conto dopo neanche un chilometro di gara che oggi Dorothea Wierer non era competitiva per… -