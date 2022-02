Atp Marsiglia 2022 | impresa di Safiullin | sconfigge Tsitsipas e vola in semifinale

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Capolavoro di Roman, che supera in due set Stefanose si qualifica per ladell’Atp 250 di. Prima vittoria ai danni di un Top 10 per il giocatore russo, protagonista di un inizio di stagione da urlo e determinato a darvi seguito. 6-4 6-4 il punteggio con il quale ha sconfitto la prima testa di serie in 1h36?., proveniente dalle qualificazioni, non ha mai perso il servizio ed ha estromesso dal torneo il due volte vincitore. Emblematico il secondo set, in cui il russo non si è scoraggiato nonostante le nove palle break mancate (nell’arco di appena due games). La decima è stata quella buona e gli ha regalato il break decisivo. Grazie a questo successo,si avvicina al suo best ranking di numero 146 e sogna ...