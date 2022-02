Arcene | scontro tra auto e furgone | finiscono entrambi nel fosso

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 18 febbraio 2022)frontale tra un’e un, nel pomeriggio di venerdì ad. Intorno alle 14.40, in prossimità di una curva, i due mezzi si sono scontrati lungo la via Cà. In seguito al forte impatto, i due veicoli sono finiti nei fossati a lato delle carreggiate, uno a destra e l’altro a sinistra. Sul posto sono subito giunti i soccorsi: un’medica, un’ambulanza, i vigili del fuoco volontari di Treviglio e la polizia locale per i rilievi. Fortunatamente i due conducenti non hanno portato feriti gravi e sono stati trasportati in ospedale in codice verde.