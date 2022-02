Ryan Reynolds apparirà in “Doctor Strange 2” con un cameo? (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo Spider-Man: No Way Home è difficile credere a quello che gli attori della Marvel affermano con certezza. Stando alle dichiarazioni di Andrew Garfield e Tom Holland prima del film, i precedenti interpreti di Peter Parker non avrebbero dovuto prendere parte al nuovo film. I fan in ogni caso non hanno abboccato all’amo e, fino … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo Spider-Man: No Way Home è difficile credere a quello che gli attori della Marvel affermano con certezza. Stando alle dichiarazioni di Andrew Garfield e Tom Holland prima del film, i precedenti interpreti di Peter Parker non avrebbero dovuto prendere parte al nuovo film. I fan in ogni caso non hanno abboccato all’amo e, fino … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

