Onestini si mostra con l' occhio nero Ma lo scherzo non fa ridere

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Onestini mostra

TopicNews.it

... che poi ha scelto Eleonora Rocchini e la seconda volta per Lucache però è uscito dal ... Nella foto con cui Cecilia Zagarrigo rivela a tutti di diventare presto mammacon orgoglio le ...Inizialmente ha sceso le famose scale per corteggiare Oscar Branzani e Luca. Ha poi preso ... Con una foto che la ritrae tra le braccia del fidanzato, la Zagarrigoalcune immagini dell' ...Luca Onestini ha mostrato ai fan dei social il suo occhio nero e ha spiegato come se lo sarebbe procurato. Luca Onestini ha svelato ai fan la terribile disavventura di cui è stato vittima a causa dell ...L'ex tronista è infatti rimasto coinvolto in una rissa da bar per difendere la sua bella, ma non per colpa di un corteggiatore molesto. Luca è stato infatti fatto nero dai tifosi del PSG, dopo che la ...