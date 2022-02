Milleproroghe, maggioranza in ordine sparso e Draghi richiama i partiti: non affossare i provvedimenti in Parlamento o non si va avanti (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sotto sul tetto al contante, sotto sull’ex Ilva e in altre due occasioni in appena una notte. La maggioranza va in ordine sparso nell’analisi del Milleproroghe in Parlamento e Mario Draghi chiede chiarimenti ai capidelegazione. Una “strigliata”, la definiscono fonti. Nei fatti un richiamo all’unità delle forze politiche quando i provvedimenti arrivano in Aula. Lo ha fatto con un faccia a faccia di fronte ai rappresentanti dei partiti dentro il governo, formalmente riuniti per il vertice pre Consiglio dei ministri, convocato venerdì mattina sul decreto Bollette. Il senso del discorso è stato duro, una reazione netta ai quattro voti contrari: il governo è qui per fare le cose o non si va avanti, il senso del ragionamento riportato da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sotto sul tetto al contante, sotto sull’ex Ilva e in altre due occasioni in appena una notte. Lava innell’analisi deline Mariochiede chiarimenti ai capidelegazione. Una “strigliata”, la definiscono fonti. Nei fatti un richiamo all’unità delle forze politiche quando iarrivano in Aula. Lo ha fatto con un faccia a faccia di fronte ai rappresentanti deidentro il governo, formalmente riuniti per il vertice pre Consiglio dei ministri, convocato venerdì mattina sul decreto Bollette. Il senso del discorso è stato duro, una reazione netta ai quattro voti contrari: il governo è qui per fare le cose o non si va, il senso del ragionamento riportato da ...

