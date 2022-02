Messi, parla chi l'ha scoperto: 'Non è più il numero uno, ma ha ancora un obiettivo' (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nel corso di un'intervista a L'Equipe, lo scopritore di Leo Messi Rexach ha commentato il momento de La Pulce al Psg: "Il modo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nel corso di un'intervista a L'Equipe, lo scopritore di LeoRexach ha commentato il momento de La Pulce al Psg: "Il modo...

Advertising

sportli26181512 : Messi, parla chi l'ha scoperto: 'Non è più il numero uno, ma ha ancora un obiettivo': Nel corso di un'intervista a… - Laoretta2 : Uh Madonna mia, se Luca parla di mancanza di contenuto, siamo messi maluccio! ???? #uominiedonne - KimJeontokki : @S0ULMATAE_ @m00n7withu Almeno quando si parla di album e dvd, i prezzi giapponesi (che escono sempre prima rispett… - claud10_90 : @pietromichi Facendo un ottavo fantastico a Monaco dove si vinceva 2 a 0. Vincendo a Madrid fino al 95esimo 3 a 0.… - OASIS772 : @leleadani spiaze per i prescritti...2 pere contro una squadra che giochicchiava...appena si sono messi in testa di… -