LIVE Atletica, Lievin 2022 in DIRETTA: a che ora parte Marcell Jacobs. Caccia al tempone nei 60! (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A che ora corre Marcell Jacobs? – Gli avversari di Marcell Jacobs Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Lievin (Francia), evento che si inserisce nel World Indoor Tour LIVEllo gold di Atletica leggera. Marcell Jacobs sarà la grande stella in Francia: il campione olimpico sui 100 metri andrà ancora una volta alla Caccia del record europeo sui 60 metri dopo il 6.51 di Berlino e il 6.49 di Lodz. Il record italiano è fermo a 6.47 dallo scorso europeo indoor di Torun, il record continentale è 6.42. Ancora lo sprinter di Desenzano sul Garda non è stato impeccabile in ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA che ora corre? – Gli avversari diBuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel meeting di(Francia), evento che si inserisce nel World Indoor Tourllo gold dileggera.sarà la grande stella in Francia: il campione olimpico sui 100 metri andrà ancora una volta alladel record europeo sui 60 metri dopo il 6.51 di Berlino e il 6.49 di Lodz. Il record italiano è fermo a 6.47 dallo scorso europeo indoor di Torun, il record continentale è 6.42. Ancora lo sprinter di Desenzano sul Garda non è stato impeccabile in ...

