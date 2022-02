Ismea | export agroalimentare raggiunge quota 52 mld nel 2021 +11%

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Le esportazioni italiane di cibi e bevande superano, nel, il traguardo dei 50 miliardi di euro,ndo un valore di 52 miliardi di euro (sul 2020). Per l'nazionale complessivo il rimbalzo risulta ancora maggiore (+18,2%), dopo la forte battuta d'arresto subita nel 2020. Lo rende noto. A concorrere al risultato sono soprattutto le esportazioni dell'industria alimentare (+11,6%); segno positivo anche per la componente agricola (+8,8%). Contestualmente, nell'anno appena trascorso le importazioni agroalimentari registrano una crescita di quasi il 12% sul 2020,ndo un valore di oltre 48 miliardi. Per effetto di queste dinamiche la bilancia commerciale del settore si conferma, oltre che in attivo, in ulteriore miglioramento ...

