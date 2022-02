Giorgetti: "Per Stellantis pronti aiuti per 369 milioni" Auto, lo Stato corre ai ripari con un fondo da 1 miliardo (Di giovedì 17 febbraio 2022) L'intesa è ancora da perfezionare nel dialogo tra ministeri, ad esempio sul limite di emissione dei modelli da incentivare. Ma l'impianto dell'intervento per l'Automotive è pronto: un fondo unico per il rifinanziamento dell'eco-bonus e per interventi che favoriscano la riconversione della filiera, con una durata che potrebbe essere almeno triennale. Per Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, questo schema potrà approdare già domani in consiglio dei ministri. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 17 febbraio 2022) L'intesa è ancora da perfezionare nel dialogo tra ministeri, ad esempio sul limite di emissione dei modelli da incentivare. Ma l'impianto dell'intervento per l'motive è pronto: ununico per il rifinanziamento dell'eco-bonus e per interventi che favoriscano la riconversione della filiera, con una durata che potrebbe essere almeno triennale. Per Giancarlo, ministro dello Sviluppo economico, questo schema potrà approdare già domani in consiglio dei ministri. Segui su affaritaliani.it

