Gimbe: 'Casi Covid in netta diminuzione ( - 32%). E per fortuna iniziano a calare anche i decessi' (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il mese di febbraio, come da previsione degli esperti, ha segnato la discesa netta dei nuovi contagi da Covid, oltreché una discesa repentina dei ricoveri ed ora anche quella dei decessi, una curva ...

