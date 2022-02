Francesca Fagnani e la storia d’amore con Enrico Mentana | ecco come si sono conosciuti

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Classe 1978,ha 43 anni e dal 2013 condivide la propria vita insieme a, che era reduce dal matrimonio con Michela Rocco di Torrepadula, con cui ha anche avuto due figli. La differenza d’età tra laè sostanziosa, circa 20 anni, ma il loro legame è molto forte eè entrata a pieno nella vita del noto giornalista, affermando anche di avere un bel rapporto anche con i figli del nuovo compagno. Quasi dieci anni di amore, ma anche di riservatezza, perché entrambi tengono molto alla propria sfera privata e la custodiscono gelosamente, nonostante la loro enorme popolarità. La donna ha raccontato a Vanity Fair di avere un vero e proprio rifiuto per la mondanità, cerca sempre di tenersi lontana dal gossip e pubblica ...

Enrico Mentana e Francesca Fagnani insieme dal 2013 Enrico Mentana e Francesca Fagnani stanno insieme dal 2013, dopo la fine della relazione del giornalista con l'ex moglie Michela Rocco di Torrepadula.