Facebook potrebbe dire addio alla sua criptovaluta (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sono diversi i giornali americani che, nel corso degli ultimi giorni, hanno iniziato a dichiarare una novità nel mondo economico. Meta, la società capitanata da Mark Zuckerberg, avrebbe intenzione a breve di abbandonare il suo progetto di creare una criptovaluta. Quest’ultima, conosciuta nel 2019 come Libra e recentemente rinominata con un più curioso “Diem”, era uno dei progetti più ambiziosi del colosso americano. Il suo obbiettivo a lungo termine sarebbe stato quello di creare una valuta digitale nuove dotata di validità mondiale, da usare sia per le transazioni su Facebook che altrove. Il progetto fin da subito aveva attirato l’attenzione di curiosi ed esperti, complice anche le dimensioni ciclopiche dell’azienda dietro. Secondo fonti informate dei fatti, citate anche da Wall Street Journal e Bloomberg (non redazioni piccine ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sono diversi i giornali americani che, nel corso degli ultimi giorni, hanno iniziato a dichiarare una novità nel mondo economico. Meta, la società capitanata da Mark Zuckerberg, avrebbe intenzione a breve di abbandonare il suo progetto di creare una. Quest’ultima, conosciuta nel 2019 come Libra e recentemente rinominata con un più curioso “Diem”, era uno dei progetti più ambiziosi del colosso americano. Il suo obbiettivo a lungo termine sarebbe stato quello di creare una valuta digitale nuove dotata di validità mondiale, da usare sia per le transazioni suche altrove. Il progetto fin da subito aveva attirato l’attenzione di curiosi ed esperti, complice anche le dimensioni ciclopiche dell’azienda dietro. Secondo fonti informate dei fatti, citate anche da Wall Street Journal e Bloomberg (non redazioni piccine ...

