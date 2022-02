Europa League | andata playoff | Barcellona-Napoli 1-1

(Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 il match d’deldidisputato allo stadio ‘Nou Camp’ della città catalana. Al vantaggio degli ospiti con Zielinski al 29? replica Ferran Torres al 14? della ripresa su calcio di rigore. La qualificazione agli ottavi di finale si deciderà tra una settimana nel match di ritorno in programma allo stadio ‘Maradona’. IL MATCH – Al ‘Nou Camp’ si chiude con un gol per parte l’delditra: al vantaggio degli ospiti con Zielinski al 29? del primo tempo replica per i catalani un calcio di rigore trasformato da Ferran Torres al 14? della ripresa. Resta apertissima ...

Il Napoli spaventa il Barcellona al Camp Nou in, ma il pareggio per 1 - 1 con i blaugrana ha un sapore dolceamaro per il tecnico Luciano Spalletti , che a Sky si è lamentato per il rigore concesso ai padroni di casa nel secondo tempo.Perché se è vero che l'il Barca abituato alla Champions la guarda con la puzza al naso, è vero pure che stavolta è l'unico trofeo al quale può puntare. Dall'altra parte, dalla parte ...Ancora una tegola per Gasperini e la sua Atalanta: Luis Muriel ha subito un infortunio muscolare durante la sfida di Europa League Davvero un periodo nerissimo per l’Atalanta che rischia di perdere ...non ha molto gradito l'atteggiamento dei tifosi del Barcellona in relazione ai fischi riservati ad Ousmane Dembélé ad ogni tocco di palla nel corso della ripresa della partita contro il Napoli in ...