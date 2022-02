Di Maio vede Lavrov. "C'è disponibilità a trovare una soluzione diplomatica" (Di giovedì 17 febbraio 2022) Durante la notte gli Stati Uniti hanno detto che l’annuncio del ritiro delle truppe russe dai confini ucraini è falso e che anzi Mosca sta mandando altri soldati. Nonostante questo Sergei Lavrov, ministero degli Esteri russo, in conferenza stampa con il suo omologo italiano Luigi Di Maio, ha detto che “l’escalation esiste soltanto nella testa e sui media americani e britannici”. Di Maio, in visita a Mosca dopo essere stato a Kiev, ha chiesto una valutazione russa su come risolvere la situazione con l’Ucraina, ha invitato Lavrov a contare sull’Italia per una soluzione diplomatica. Lavrov ha ripetuto quello che ha detto anche al fianco di altri suoi colleghi occidentali: che non è la Russia ad alimentare le tensioni, che c’è un tentativo ingannevole di scaricare la colpa ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 17 febbraio 2022) Durante la notte gli Stati Uniti hanno detto che l’annuncio del ritiro delle truppe russe dai confini ucraini è falso e che anzi Mosca sta mandando altri soldati. Nonostante questo Sergei, ministero degli Esteri russo, in conferenza stampa con il suo omologo italiano Luigi Di, ha detto che “l’escalation esiste soltanto nella testa e sui media americani e britannici”. Di, in visita a Mosca dopo essere stato a Kiev, ha chiesto una valutazione russa su come risolvere la situazione con l’Ucraina, ha invitatoa contare sull’Italia per unaha ripetuto quello che ha detto anche al fianco di altri suoi colleghi occidentali: che non è la Russia ad alimentare le tensioni, che c’è un tentativo ingannevole di scaricare la colpa ...

