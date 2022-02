De Laurentiis gongola | «Uno splendido Napoli europeo»

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Presidente delAurelio Deha espresso la propria soddisfazione dopo il pareggio di Barcellona Non poteva mancare il consueto tweet di Aurelio Dea commentare l’ottima performance del suonel match di Europa League contro il Barcellona. Uno. Una prova di grande maturità. Bravi tutti! #ADL— AurelioDe(@ADe) February 17, 2022 LE PAROLE – «Uno. Una prova di grande maturità. Bravi tutti!» L'articolo proviene da Calcio News 24.

