Dall'Afghanistan alla Siria, tutti i non-ritiri delle truppe di Putin (Di giovedì 17 febbraio 2022) Le forze russe ammassate lungo i confini dell'Ucraina sono aumentate di circa 7.000 unità negli ultimi giorni. Tale incremento di forze rende "false" le affermazioni di Mosca circa un iniziale e parziale ritiro dal confine. È quanto dichiarato da un alto funzionario dell'amministrazione statunitense in un briefing prima della partenza della vicepresidente Kamala Harris per la Germania, dove parteciperà alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco e incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ogni indicazione che abbiamo ci dice che intendono solo fare affermazioni sulla riduzione dell'escalation, mentre si preparano silenziosamente per la guerra", ha detto il funzionario. Le nuove stime porterebbero il numero delle forze russe al di sopra delle 150.000 unità, cifra citata dal presidente Joe Biden in un discorso televisivo ...

