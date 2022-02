Attività balneare in fiamme a Isca Marina: non si esclude ipotesi dolosa (Di giovedì 17 febbraio 2022) Proseguono le operazioni di spegnimento dell'Attività balneare costituita da due strutture in legno lamellare completamente avvolte dalle fiamme a Isca Marina , nel Catanzarese. Sul posto 15 unità dei ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 17 febbraio 2022) Proseguono le operazioni di spegnimento dell'costituita da due strutture in legno lamellare completamente avvolte dalle, nel Catanzarese. Sul posto 15 unità dei ...

Advertising

lametino : Incendio in attività balneare a Squillace, indagini su cause - - calabrianewsit : In fiamme attività balneare con annesso ristorante nel Catanzarese: Nessun danno alle persone -… - S1Tv : Squillace, incendio attività balneare - Foy84 : RT @andreaconcetti: @lallosmith A dire il vero, abitando in una località di mare, posso affermare che non conosco alcun concessionario baln… - Lucio63th1 : STABILIMENTI BALNEARI -piscine -ristorazione -giochi collettivi per i bimbi -ecc. ecc. LAVORANO PER 200 GIORNI L’… -