ATP Marsiglia 2022 | Tsitsipas ed Auger-Aliassime ai quarti | Pouille continua a vincere

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Prosegue il torneo ATP di, che ormai vede disegnati idi finale con cinque giocatori che hanno raggiunto Andrey Rublev, Aslan Karatsev ed Ilya Ivashka. Match in controllo per Stefanos, che ha ragione dell’idolo di casa Hugo Gaston; se nella prima frazione un immediato controbreak ha dato ragione all’ellenico, c’è voluto il tie-break nel secondo per risolvere la pratica. Contro di lui ci sarà Roman Safiullin, che ha battuto in una partita durissima il ceco Tomas Machac che, nonostante la sua repentina ascesa e i 14 ace messi a segno, deve ancora limare qualcosina nel suo gioco sfruttando poco le tante seconde messe in campo dal suo avversario. Lotta Jo-Wilfried Tsonga, ma Felixsta giocando su una nuvola: 7-6 6-2 il punteggio per il canadese, che pare essersi ...

Stefanos Tsitsipas fatica un po' più del previsto ma batte Hugo Gaston in due set per 6 - 3 7 - 6(4) nella sfida valida per gli ottavi di finale dell'250 di2022 . Il numero 1 del seeding del torneo francese piazza subito uno strappo importante in avvio di primo set, portandosi rapidamente sul 3 - 0 e vedendosi annullare una palla ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneodi2022 per la giornata di venerdì 18 febbraio. E' tempo di quarti di finale sul veloce indoor della cittadina francese. Ad aprire le danze sul campo centrale saranno il russo Karatsev ...Prosegue il torneo ATP di Marsiglia, che ormai vede disegnati i quarti di finale con cinque giocatori che hanno raggiunto Andrey Rublev, Aslan Karatsev ed Ilya Ivashka. Match in controllo per Stefanos ...Oltre ai tornei di Doha e Marsiglia ed al torneo su cemento americano di Delray Beach, c'è molta attenzione per il torneo Atp di Rio de Janeiro, torneo 500 molto atteso che vede tanti italiani ...