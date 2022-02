Aria di crisi per Blanco e la fidanzata Gulia Lisoli? Alcune parole del cantante preoccupano i fan (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo la sua vittoria all’ultima edizione del Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, il nome di Blanco è sulla bocca di tutti. La sua agenda è sempre piena di impegni e interviste e in una di queste ultime ha lasciato intendere che il rapporto con la sua fidanzata, Giulia Lisioli, non sia più del tutto rose e fiori. Blanco e Giulia Lisioli voci di crisi nella coppia Blanco (all’anagrafe Riccardo Fabbriconi) e Giulia Lisioli sono una coppia da circa un anno, da prima che esplodesse tutto il successo e la carriera del cantante. La coppia che sembrava essere nel pieno dell’idillio amoroso, ora sembra aver incontrato una crisi. Le voci hanno iniziato a circolare sui social dopo un’intervista di Blanco a RTL 102.5, infatti, alla constatazione ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 febbraio 2022) Dopo la sua vittoria all’ultima edizione del Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, il nome diè sulla bocca di tutti. La sua agenda è sempre piena di impegni e interviste e in una di queste ultime ha lasciato intendere che il rapporto con la sua, Giulia Lisioli, non sia più del tutto rose e fiori.e Giulia Lisioli voci dinella coppia(all’anagrafe Riccardo Fabbriconi) e Giulia Lisioli sono una coppia da circa un anno, da prima che esplodesse tutto il successo e la carriera del. La coppia che sembrava essere nel pieno dell’idillio amoroso, ora sembra aver incontrato una. Le voci hanno iniziato a circolare sui social dopo un’intervista dia RTL 102.5, infatti, alla constatazione ...

