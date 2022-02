Advertising

Agenzia_Ansa : Von der Leyen: 'Se Mosca taglia le forniture del gas, siamo pronti. Ma dobbiamo investire per liberarci dalla dipe… - repubblica : Ucraina-Russia, le notizie di oggi. Von der Leyen a Strasburgo: 'Pronti a sanzioni senza precedenti' - HuffPostItalia : Von der Leyen: 'Se la Russia attaccasse l'Ucraina dall'Ue sanzioni in 48 ore' - zazoomblog : Von der Leyen: ho parlato con Draghi focus sicurezza energetica - #Leyen: #parlato #Draghi #focus - editta_fazzi : Ucraina, il giallo del ritiro dei soldati russi. Von der Leyen telefona a Draghi: “Nessun segnale concreto da parte… -

AGI/Vista - "La ragione per cui la nostra Unione è stata creata era di porre fine alle guerre. Ed è doloroso per me parlare oggi dato che vediamo eserciti ammassati in Ucraina", così UrsulaLeyen al Parlamento europeo. / Ebs16:05Leyen a Draghi, non ci sono segni di de - escalation La presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio, ...“Credo che la diplomazia non ha abbia detto l’ultima parola ma ora dobbiamo vedere i fatti oltre alla parole”, ha commentato però la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen alla plenaria ...Milano, 16 feb. (askanews) - Ursula von der Leyen nell'ambito dei suoi contatti bilaterali "sull'attuale situazione della sicurezza" in Europa ha sentito oggi Mario Draghi."Ho parlato oggi con il ...