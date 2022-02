Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2022 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)DEL 16 FEBBRAIOORE 18:05 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SBLOCCATO SUL RACCORDO IN INTERNA ALTEZZA PISANA, RIMOSSO L’ INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENZA ,PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLAFIUMICINO MENTRE SEMPRE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RESTA CHIUSA LA RAMPA DI SVINCOLO IN USCITA VIA FIORENTINI DIREZIONE TANGENZIALE EST E A SEGUIRE CODE TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO CODE TRA TOR CERVARA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SU VIA OSTIENSE SONO I LAVORI LA CAUSA DELLE CODE AL KM 12 SU RAMPA DI SVINCOLO ALTEZZA RACCORDO DIREZIONE OSTIA SUL RACCORDO DISAGI IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, E ASEGUIRE TRA TUSCOLANA E ARDEATINA ...