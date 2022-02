Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2022 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)DEL 16 FEBBRAIOORE 17:05 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UNA GGIORNAMENTO RIAPERTO IL TRATTO SULLAFIUMICINO IN COMPLANARE E RIMOSOSO L’ INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 7+700 DIREZIONE FIUMICINO , CIRCONE REGOLARE RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA A VITERBO SU VIA CASSIA, CIRCONE REGOLARE TRA FIERA DI VITEBRO E VITERBO NORD MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLA CHIUSURA DELLA RAMPA DI SVINCOLO FIORENTINI DIREZIONE TANGENZIALE EST SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA SUL RACCORDO IN INTERNA ALTEZZA PISANA RIMANIAMO SUL RACCORDO IN INTERNA, CODE ALTEZZA CASTEL GIUBILEO E A SEGUIRE ALTEZZA A 24 MENTRE IN ...