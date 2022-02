Uomini e Donne, Ida Platano ferma il ladro del suo cellulare: «Gli ho dato due cazzotti» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Disavventura per una delle protagoniste di Uomini e Donne. Ida Platano, volto storico del programma della De Filippi, ha subito un furto per le strade di Verona. Nei giorni scorsi aveva anticipato ai suoi fan di essere stata vittima di un particolare episodio. E, oggi, ha svelato i dettagli. Era a Verona, città che la parrucchiera di Brescia ama. Ida si trovava lì insieme a suo figlio Samuele, quando ha scoperto che le avevano rubato il cellulare. «Gli ho dato due cazzotti» racconta sul suo profilo Instagram. «Mi sono chiesta – dice la dama – cosa stesse mai facendo quell’individuo distante da me con il mio cellulare. La racconto veloce eh, gli ho dato qualche cazzotto». Pare che la persona che ha commesso il furto abbia poi passato il telefono al suo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Disavventura per una delle protagoniste di. Ida, volto storico del programma della De Filippi, ha subito un furto per le strade di Verona. Nei giorni scorsi aveva anticipato ai suoi fan di essere stata vittima di un particolare episodio. E, oggi, ha svelato i dettagli. Era a Verona, città che la parrucchiera di Brescia ama. Ida si trovava lì insieme a suo figlio Samuele, quando ha scoperto che le avevano rubato il. «Gli hodue» racconta sul suo profilo Instagram. «Mi sono chiesta – dice la dama – cosa stesse mai facendo quell’individuo distante da me con il mio. La racconto veloce eh, gli hoqualche cazzotto». Pare che la persona che ha commesso il furto abbia poi passato il telefono al suo ...

