Uomini e Donne anticipazioni, Ida Platano protagonista: che feeling con un cavaliere (Di mercoledì 16 febbraio 2022) . Nella nuova puntata del programma ne vedremo delle belle A tenere banco ci sarà anche la decisione del tronista Matteo Ranieri, diviso tra Denise e Federica. Per quanto riguarda la Platano, crescono le quotazioni di Alessandro. Come ogni giorno c’è grande attesa per L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) . Nella nuova puntata del programma ne vedremo delle belle A tenere banco ci sarà anche la decisione del tronista Matteo Ranieri, diviso tra Denise e Federica. Per quanto riguarda la, crescono le quotazioni di Alessandro. Come ogni giorno c’è grande attesa per L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Einaudieditore : Nel secondo gruppo di libri proposti per la LXXVI edizione del @PremioStrega, Francesco Piccolo presenta LA FOGLIA… - lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - TeresaBellanova : Ho firmato con convinzione il referendum. Il parlamento finora non è stato in grado di esercitare fino in fondo il… - afrizox : RT @blackrowley: è nel torto lei e siete nel torto voi, perché è NECESSARIO prendersela il genere maschile ma esiste un’intera branca di st… - nyarlychan : RT @zeropregi: Putin Biden Putin Biden Putin Biden Butin Piden... ma in tutto sta storia, qualcun sa in Ucraina, uomini e donne, che dicono… -