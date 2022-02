Sileri contro l'abolizione del green pass: 'Un rischio dare un segnale dicendo che l'epidemia non c'è più' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nel M5s la vecchia anima scettica sulle misure sanitarie è tornata allo scoperto e vuole l'abolizione del green pass. Ma Sileri, sottosegretario alla Salute e medico è di parere opposto. 'Prima di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nel M5s la vecchia anima scettica sulle misure sanitarie è tornata allo scoperto e vuole l'del. Ma, sottosegretario alla Salute e medico è di parere opposto. 'Prima di ...

Advertising

FabryFranco_nr2 : RT @paolo_gibilisco: Gentile @Adnkronos, vi prego di correggere immediatamente il vostro articolo: non mi faccio qualificare come “no vax”… - IpaziaFilosofia : RT @paolo_gibilisco: Gentile @Adnkronos, vi prego di correggere immediatamente il vostro articolo: non mi faccio qualificare come “no vax”… - MaurizioFuochi : @EnricoLetta Da che pulpito, voi state facendo la guerra in italua contro over 50, sileri, vi renderemo la vita dif… - cindykia25644 : RT @paolo_gibilisco: Gentile @Adnkronos, vi prego di correggere immediatamente il vostro articolo: non mi faccio qualificare come “no vax”… - ZioKlint : RT @paolo_gibilisco: Gentile @Adnkronos, vi prego di correggere immediatamente il vostro articolo: non mi faccio qualificare come “no vax”… -