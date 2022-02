Referendum, doppia sconfitta sui diritti civili: “Inammissibile anche il quesito sulla cannabis” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) doppia (e inaspettata?) sconfitta sui diritti civili: “Abbiamo dichiarato Inammissibile il Referendum, io dico, sulle sostanze stupefacenti, non sulla cannabis”. Lo ha detto il presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, spiegando le motivazioni delle sentenze nella conferenza stampa seguita alla camera di consiglio dedicata ai quesiti referendari, iniziata martedì 15 febbraio con la bocciatura di quello sull’eutanasia. Amato ha spiegato che il quesito in merito avrebbe violato “gli obblighi internazionali plurimi che abbiamo e che sono un limite indiscutibile dei Referendum”. Inammissibile per i giudici della Consulta anche il quesito referendario ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022)(e inaspettata?)sui: “Abbiamo dichiaratoil, io dico, sulle sostanze stupefacenti, non”. Lo ha detto il presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, spiegando le motivazioni delle sentenze nella conferenza stampa seguita alla camera di consiglio dedicata ai quesiti referendari, iniziata martedì 15 febbraio con la bocciatura di quello sull’eutanasia. Amato ha spiegato che ilin merito avrebbe violato “gli obblighi internazionali plurimi che abbiamo e che sono un limite indiscutibile dei”.per i giudici della Consultailreferendario ...

