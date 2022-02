Petrolio: in rialzo a New York a 93,28 dollari (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,31% a 93,28 dollari al barile. . 16 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilè ina New, dove le quotazioni salgono dell'1,31% a 93,28al barile. . 16 febbraio 2022

Advertising

LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Petrolio: in rialzo a New York a 93,28 dollari: Quotazioni salgono dell'1,31% - fisco24_info : Petrolio: in rialzo a New York a 93,28 dollari: Quotazioni salgono dell'1,31% - TrasportoEuropa : RT @ansa_economia: Petrolio: Wti in rialzo dello 0,33% a 92,4 dollari. Brent sale a 93,6 dollari #ANSA - Banca_MPS : Rilevate pressioni al rialzo sui tassi governativi dell’#Eurozona e degli #USA che sono tornati sui recenti massimi… - PolimericaNews : RT @ansa_economia: Petrolio: Wti in rialzo dello 0,33% a 92,4 dollari. Brent sale a 93,6 dollari #ANSA -