“Nozze di Sangue” | di Federico Garcia Lorca | adattamento e regia di Gianmarco Cesario | al teatro Tram di Napoli

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Per gli amanti della letteratura spagnola e in particolare di un fine poeta comearriva sul palcoscenico deldi, dal 17 al 27 febbraio, uno dei drammi teatrali più interessanti “di”, adattato e diretto da, con gli interpreti Pietro Juliano, Leonardo Di Costanzo, Guido Di Geronimo, Germana Di Marino e con le danzatrici Adrianatano e Ilaria Leone. Protagonista di spicco del primo Novecento,, poeta, drammaturgo e regista teatrale conosciuto in tutto il mondo, fu aperto sostenitore delle forze repubblicane durante la guerra civile spagnola e, all’alba del 19 agosto 1936, poco più ...

Advertising

arkturus3 : DA DOMANI AL TEATRO TRAM “NOZZE DI SANGUE” - CulturaSpettac3 : 'Nozze di sangue', adattato e diretto da Gianmarco Cesario, dal 17 al 27 febbraio 2022 al Teatro Tram di Napoli -… - cronachecampane : Al Teatro Tram in scena “Nozze di Sangue” #UltimeNotizie - Il_Mezzogiorno : Da giovedì al Teatro Tram “Nozze di sangue” di Garcia Lorca, racconto attualissmo di un maschilismo soffocante - sudreporter : #Napoli, al @TramTeatro arrivano le 'Nozze di sangue' di Garcia Lorca -

Ultime Notizie dalla rete : Nozze Sangue

OptiMagazine

...le foto e i messaggi di giovani coppie di sposi che hanno deciso di celebrare le proprie... Sono coloro che hanno imbiancato la loro vita neldell'Agnello", mentre erano parte "del popolo ...La letteratura spagnola fa il suo ingresso al Teatro Tram di Napoli : dal 17 al 27 febbraio va infatti in scena "di", dramma teatrale scritto da Federico Garcia Lorca, adattato e diretto da Gianmarco Cesario , spettacolo che chiude il secondo ciclo della stagione della sala di via Port'Alba. Una ...La letteratura spagnola fa il suo ingresso al Teatro TRAM di Napoli: dal 17 al 27 febbraio va infatti in scena ‘Nozze di Sangue’, dramma teatrale scritto da Federico García Lorca, adattato e diretto ...La letteratura spagnola fa il suo ingresso al Teatro Tram di Napoli: dal 17 al 27 febbraio va infatti in scena “Nozze di Sangue”, dramma teatrale scritto da Federico Garcia Lorca, adattato e diretto ...