Napoli | Spalletti | «Dobbiamo rimanere noi stessi Ecco come sta Osimhen»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Barcellona: Ecco le sue dichiarazioni In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia di Barcellona-Napoli. GARA – «Dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli, dare sempre il massimo. Offrire sempre un buon calcio, perchè il nome che portiamo dice che Dobbiamo andare in campo a vincere le partite. Si diventa grandi attraverso le partite, rincorrendo le competizioni e le vittorie contro chiunque. Dobbiamo rimanere sempre gli stessi».SORTEGGIO – «Se abbiamo l'ambizione di arrivare fino in fondo e dare soddisfazioni ai tifosi Dobbiamo essere sempre pronti. Non possiamo scegliere ...

