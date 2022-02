Infortunio Gabbiadini | operazione ok | i tempi di recupero dell’attaccante della Sampdoria

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’di ricostruzione del legamento crociato è andata bene.inizia il suo iter di: ritiro a rischio? L’al ginocchio per Manoloè andata bene, come lui stesso ha annunciato sui social.che lo terrà lontano dai campi per almeno sei mesi. Il ritorno in campo potrebbe essere a metà agosto e di fatto perderebbe gran parte del ritiro estivo. Nelle prossime settimane si potrà capire di più la rispostaai lavori di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Secondo Sampnews24.com , questo sposterebbe la data del potenziale rientro a pieno regime della punta a metà agosto, obbligando di fattoa saltare tutto il ritiro . La speranza del ...... ancora alle prese con l'di Sebastian Giovinco . L'attaccante ha continuato il suo iter ...chirurgico per la ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio sinistro di Manolo. ...Per la stagione in corso l’obiettivo è la salvezza. Per il sogno ci sarà tempo, ora, nonostante l’infortunio di Gabbiadini, bisogna restare in Serie A: Non sarà una passeggiata, certo. Bisogna ...L’infortunio di Gabbiadini ha complicato le cose, Giampaolo dovrà cavarsela con quello che ha". Lanna ha parlato anche del cambio allenatore: "Siamo sulla strada giusta. Ma la conferma ci vorrà contro ...